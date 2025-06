Polizei Hagen

POL-HA: Fortschreibung: Gemeinsame Presseinfo der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - Frau auf offener Straße durch ehemaligen Lebensgefährten schwer verletzt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Hagen (ots)

Nachdem eine 33-Jährige am Donnerstagmorgen (26.06.2025) in der Lützowstraße durch ihren ehemaligen Lebensgefährten schwer im Bereich des Kopfes verletzt wurde, erließ das Amtsgericht Hagen auf Antrag der Staatsanwaltschaft am heutigen Freitagnachmittag einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Es besteht dringender Tatverdacht wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der 35-Jährige befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft. Die verletzte 33-Jährige wird weiterhin in einem Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. (arn)

