POL-HA: 33-Jährige fährt über rote Ampel und kollidiert mit Gegenverkehr

Hagen-Vorhalle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Vorhalle am Donnerstagmorgen (26.06.2025) wurden zwei Frauen leicht verletzt. Eine 33-Jährige fuhr um etwa 9.30 Uhr mit ihrem Fiat Punto auf der Weststraße in Richtung Herdecker Straße. Sie setzte ihre Fahrt nach kurzem Halten an der Ampel, die sich auf Höhe der Einmündung der Unteren Lindenstraße befindet, fort. In dem Einmündungsbereich kollidierte sie mit dem VW T-Roc einer 27-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt von der Weststraße nach links auf die Untere Lindenstraße abbiegen wollte.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und ihre Autos stark beschädigt. Beide Wagen mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Nach aktuellen Erkenntnissen war die 33-Jährige mutmaßlich bei Rotlicht angefahren und verursachte so die Kollision. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (rst)

