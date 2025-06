Polizei Hagen

POL-HA: Per Haftbefehl gesucht und unter Drogeneinfluss mit E-Scooter über rote Ampel gefahren

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte hielten in der Nacht auf Freitag (27.06.2025) in der Innenstadt einen 25-jährigen E-Scooter-Fahrer an, der unter Drogeneinfluss stand und per Haftbefehl gesucht wurde. Die Beamten wurden gegen 00.40 Uhr am Märkischen Ring auf den Mann aufmerksam, weil er mit seinem E-Scooter über eine rote Fußgängerampel fuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 25-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest schlug auf Cannabis an. Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich außerdem heraus, dass er wegen Sachbeschädigung per Haftbefehl gesucht wurde. Er musste eine Blutprobe abgeben und konnte anschließend die im Haftbefehl festgelegte Geldstrafe bezahlen. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

