Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin bei häuslicher Gewalt verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Donnerstagmorgen (26.06.2025) verletzte ein 28-jähriger Mann eine Hagenerin bei einer häuslichen Gewalt in einer Wohnung im Bereich der Innenstadt. Die Frau gab an, dass ihr Ehemann ihr mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht und auf den rechten Oberschenkel geschlagen habe. In der Vergangenheit sei der 28-Jährige bereits mehrfach handgreiflich geworden, er habe auch in der Wohnung randaliert und die Einrichtung beschädigt. Weiterhin habe er des Öfteren die Tür, samt Türrahmen, beschädigt, unter anderem, um in die Wohnung zu gelangen. Ihr Ehemann konnte vor Ort nicht durch die Polizisten angetroffen werden. Er erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot für die gemeinsame Wohnung. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen ihn. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell