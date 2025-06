POL-FR: Kreis Breisgau-Hochschwarzwald: Anrufstraftaten und sogenannte "Schockanrufe"

Freiburg (ots) - Nach umfangreichen Ermittlungen konnte das Polizeirevier Titisee-Neustadt einen Tatverdächtigen ermitteln, der am 07.05.2025 und 31.05.2025 in einem Baumarkt in Titisee-Neustadt zwei Akku-Schlagschrauber entwendet hatte. Der 32-Jährige ist zurückliegend bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Fälle in Erscheinung getreten. Es handelt sich hierbei um einen deutschen Staatsangehörigen aus einem ...

mehr