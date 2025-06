Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Ladendieb nachträglich ermittelt

Freiburg (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte das Polizeirevier Titisee-Neustadt einen Tatverdächtigen ermitteln, der am 07.05.2025 und 31.05.2025 in einem Baumarkt in Titisee-Neustadt zwei Akku-Schlagschrauber entwendet hatte. Der 32-Jährige ist zurückliegend bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Fälle in Erscheinung getreten. Es handelt sich hierbei um einen deutschen Staatsangehörigen aus einem benachbarten Landkreis. Ob der Mann noch für weitere Diebstähle in Frage kommt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

