POL-FR: Bonndorf: Auto kommt auf Gegenfahrbahn - eine leicht Verletzte und 19000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Lkw befuhr am Mittwoch, 18.06.2025 gegen 15.30 Uhr ein 50 Jahre alter Mann die Straße "An der Steige" in Wellendingen in Richtung Bonndorf. Bei der Einmündung zur B 315 kam er in der dortigen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er mit einer entgegenkommenden 41-jährigen Ford-Fahrerin. Bei dem Unfall wurde die 41-Jährige leicht verletzt. An ihrem Ford entstand Sachschaden von rund 15000 Euro, am Lkw 4000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Bonndorf mit zwei Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften vor Ort.

