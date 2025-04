Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Freitag (25.04.2025) kam es zu einem Diebstahl eines grünen E-Scooters am Hochzoller Bahnhof in der Hochzoller Straße.

In der Zeit von 07.00 Uhr bis 18.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den E-Scooter der Marke Ninebot auf dem Fahrradabstellplatz. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt - Am Samstag (26.04.2025) kam es zu einem Diebstahl zweier Fahrradcomputer in der Schwimmschulstraße.

In der Zeit von 18.15 Uhr bis 22.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter von zwei Cube-Fahrrädern den jeweiligen Fahrradcomputer. Hierbei entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell