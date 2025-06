POL-FR: Murg: Auffahrunfall mit 25000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots) - 1. Vogtsburg-Bischoffingen - Am Feiertag, 19.06.2025 fuhr gegen 19:02 Uhr ein Pkw-Fahrer aus einem Feldweg heraus in die Brunngasse zwischen Kiechlinsbergen und Vogtsburg-Bischoffingen ein, ohne auf die Vorfahrt einer Fahrradfahrerin zu achten. Es kam zu einer Kollision in deren Folge sich die Frau verletzte und in einer Klinik versorgt werden musste. ...

mehr