Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Drei berauschte Fahrzeugführer festgestellt

Landau (ots)

Gleich drei berauschte Fahrzeugführer konnten durch Kräfte der Polizei Landau im Verlaufe des gestrigen Abends aus dem Verkehr gezogen werden. Hierbei wurde am 01.11.2024 gegen 19:30 Uhr ein 31-jähriger Renault-Fahrer in der Rheinstraße in Landau einer Kontrolle unterzogen. Trotz Ausfallerscheinungen wurde ein Vortest verweigert. Am 02.11.2024 wurde gegen 01:35 Uhr ein 19-jähriger Mazda-Fahrer in Siebeldingen kontrolliert. Ein Vortest verlief positiv auf THC. Gegen 03:05 Uhr wurde in der Neustadter Straße in Landau ein 36-jähriger BMW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Ein Vortest verlief positiv auf Amphetamin und THC. Zudem konnte im Fahrzeug eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Allen genannten Fahrzeugführern wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sie werden sich nun in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Gegen den 36-Jährigen wurde zudem ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

