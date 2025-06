Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg: Drei Fahrradunfälle im Bereich Vogtsburg am Feiertag Fronleichnam

Freiburg (ots)

1. Vogtsburg-Bischoffingen - Am Feiertag, 19.06.2025 fuhr gegen 19:02 Uhr ein Pkw-Fahrer aus einem Feldweg heraus in die Brunngasse zwischen Kiechlinsbergen und Vogtsburg-Bischoffingen ein, ohne auf die Vorfahrt einer Fahrradfahrerin zu achten. Es kam zu einer Kollision in deren Folge sich die Frau verletzte und in einer Klinik versorgt werden musste. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von eintausend Euro.

2. Vogtsburg-Burkheim - Am Feiertag, 19.06.2025 stürzte gegen 19:17 Uhr in der Winzerstraße ein alleinbeteiligter Fahrradfahrer nachdem er gegen den Bordstein gefahren war und blieb kurzzeitig ohnmächtig liegen. Ein vorläufiger Atemalkoholtest erbrachte eine Alkoholisierung von 2,08 Promille. Der 66-jährige Radfahrer wurde in eine Klinik eingeliefert.

3. Vogtsburg-Niederrotweil - Am Feiertag, 19.06.2025 kollidierte gegen 21:49 Uhr ein alkoholisierter Fahrradfahrer in der Bahnhofstraße mit einem bevorrechtigten Pkw an der Einmündung "Unterholz". Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Radfahrer eine Alkoholisierung von 1,8 Promille festgestellt. Inwiefern die ebenfalls festgestellte leichte Alkoholisierung des Autofahrers von 0,36 Promille zum Unfall beigetragen haben könnte ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Breisach. Der entstandene Sachschaden beträgt 3000 EUR.

