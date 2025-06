Polizei Hagen

POL-HA: Nach Brandstiftung an Mercedes: Wer kennt diese Personen?

Wie die Polizei Hagen noch am selben Tag berichtete, kam es am 23.06.2025, gegen 01:20 Uhr, zum Brand eines Fahrzeugs vor einem Wohnhaus in Hagen. Der PKW wurde durch die Flammen vollständig zerstört.

Der Sohn des Fahrzeughalters wurde bereits im Vorfeld mehrfach erpresst, indem ihm ein Zettel mit einer Geldforderung überreicht wurde.

Am 20.05.2025 hatte ein unbekannter Tatverdächtiger einen Zettel an der Innenseite der Wohnungstür angebracht, auf dem erneut eine Geldforderung erfolgte. Am Folgetag wurde ein entsprechender Zettel in den Briefkasten eingeworfen. An beiden Tagen wurde der Tatverdächtige beim Anbringen der Geldaufforderung und beim Einwerfen des Zettels in den Briefkasten durch eine Kamera aufgezeichnet.

Die Kripo vermutet, dass es sich augenscheinlich um denselben Tatverdächtigen handelt. Eine zunehmende Gewaltbereitschaft ist erkennbar. Es ist davon auszugehen, dass die Brandstiftung mit der Erpressung im Zusammenhang steht.

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Hier der Link zu den Fahndungsfotos:

https://polizei.nrw/fahndung/172528

