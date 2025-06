Polizei Hagen

POL-HA: Ex-Freund wird auf der Straße handgreiflich

Hagen-Eilpe (ots)

Als eine Hagenerin Mittwochmittag (25.06.2025) in Eilpe auf der Straße vor ihrer Wohnanschrift auf ihren Ex-Freund traf, kam es zwischen dem ehemaligen Paar zu einem Streit. Das Gespräch mit dem 28-Jährigen sei eskaliert. Er habe der Hagenerin mit der Faust in das Gesicht geschlagen und ihr mehrfach gegen den Oberschenkel getreten. Anschließend sei der Wuppertaler mit dem Autoschlüssel seiner Ex-Lebensgefährtin geflüchtet. Die Frau berichtete Polizisten, dass sie bereits mehrfach Opfer von häuslicher Gewalt wurde. Der 28-Jährige sei ihr gegenüber diverse Male handgreiflich geworden. Die Beamten konnten den Mann während des Gesprächs mit der Hagenerin antreffen und suchten das Gespräch mit ihm. Er stritt die Vorwürfe ab und gab an, dass er seine Ex-Freundin lediglich gestoßen habe. Nachdem er ein Rückkehrverbot erhalten hatte, übergab er den Einsatzkräften die an sich genommenen Autoschlüssel. Er muss sich wegen Körperverletzung und Unterschlagung verantworten. Die leicht verletzte Hagenerin lehnte eine Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung ab. (arn)

