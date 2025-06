Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Mann gibt sich als Sohn aus und stiehlt Schmuck einer 94-Jährigen

Hagen-Boele (ots)

Am Mittwochnachmittag (25.06.2025) wurde eine 94 Jahre alte Seniorin aus Boele Opfer eines Diebstahls. Um etwa 14.30 Uhr klingelte es an der Haustür der Frau. Als sie die Tür öffnete, sprach sie ein ihr unbekannter Mann mit "Mama" an. Er bot ihr zudem eine Zeitung an, die sie mit einer Spende bezahlte. Daraufhin betrat er die Wohnräume, suchte augenscheinlich nach Wertgegenständen und wurde schließlich in einem Zimmer fündig. Die 94-Jährige forderte den Mann auf, zu gehen. Anschließend verließ er das Haus in unbekannte Richtung. Als die Seniorin daraufhin nachschaute, stellte sie fest, dass der Unbekannte Schmuck entwendet hatte.

Zu dem Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- etwa 1,90 Meter groß - etwa 35 Jahre alt - kräftige Statur - kurze, dunkle Haare - dunkle Augen - afro-amerikanischer Phänotyp - sprach akzentfreies Deutsch - helle, gepflegte Kleidung - trug eine Umhängetasche

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Dieb machen oder mit sonstigen Hinweisen die Ermittlungen der Polizei unterstützen? Hinweise werden telefonisch unter der 02331 986 2066 entgegengenommen. (rst)

