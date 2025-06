Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer verletzt sich bei Alleinunfall

Hagen-Boele (ots)

Mittwoch (25.06.2025) gegen 07 Uhr stürzte ein Radfahrer am Heigarenweg und verletzte sich leicht. Der 22-jährige Hagener gab an, auf Höhe einer Kindertageseinrichtung durch ein Schlagloch oder eine Unebenheit der Straße ins Wanken gekommen zu sein. Er sei danach mit seinem E-Bike zu Boden gefallen. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht an dem Unfall beteiligt gewesen. Zunächst sei der Mann wieder auf sein Rad gestiegen und ein paar Meter weitergefahren. Als er seine Schmerzen bemerkte, hielt er schließlich wieder an. Der 22-Jährige wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell