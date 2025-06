Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten beobachten Drogendealer

Hagen-Mitte (ots)

Der Schwerpunktdienst der Hagener Polizei fuhr Dienstagabend (24.06.2025) gegen 19 Uhr Streife im Bereich des Bahnhofes. In Höhe des Graf-von-Galen-Rings beobachteten sie einen polizeibekannten Mann, der augenscheinlich mit Betäubungsmitteln handelte. Als der 27-Jährige den Streifenwagen bemerkte, drehte er sich schlagartig von den Beamten weg und ging in Richtung Stresemannstraße. Die Polizisten holten ihn noch auf der Bahnhofstraße ein und unterzogen den Ennepetaler einer Kontrolle. Er hatte mehrere Druckverschlusstütchen mit Cannabis bei sich und Geld in dealertypischer Stückelung. Er machte widersprüchliche Angaben zum Fund der Beamten. Die Einsatzkräfte stellten die Betäubungsmittel sicher und fertigten eine Strafanzeige aufgrund des Verdachts des Handeltreibens mit Cannabis gegen den Mann. Er erhielt darüber hinaus ein Bereichbetretungsverbot. Wenn er gegen dieses verstößt, erwartet ihn ein Zwangsgeldverfahren in Höhe von 250 Euro. (arn)

