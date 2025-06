Polizei Hagen

POL-HA: Hagener Diensthund Turbo stellt flüchtenden Täter nach Ladendiebstahl in Arnsberg

Hagen/Arnsberg (ots)

Am Dienstagabend (24.06.2025) unterstützten einer der Diensthundführer des Polizeipräsidiums Hagen und sein Diensthund Turbo die Polizei in Arnsberg bei der Festnahme eines flüchtenden Ladendiebes. Der 34-Jährige sowie zwei weitere Tatverdächtige waren am Abend in einem Supermarkt in der Kreuzstraße bei einem gewerbsmäßigen Ladendiebstahl aufgefallen und anschließend mit einem Auto geflüchtet. Polizeibeamte hielten das Auto an und nahmen einen 20- und einen 23-jährigen Mann vorläufig fest. Der 34-jährige Fahrer flüchtete in ein angrenzendes Waldstück. Er wurde mehrfach lautstark dazu aufgefordert, sich der Polizei zu stellen. Weil er der Aufforderung nicht nachkam, nahm Diensthund Turbo die Fährte auf und stellte den Tatverdächtigen, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte, durch einen Biss in das Bein. Dabei wurde der 34-Jährige leicht verletzt und anschließend ärztlich versorgt. Die Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6062643 (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell