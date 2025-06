Polizei Hagen

POL-HA: Direktionsübergreifender und integrativer Einsatz der Hagener Polizei - Vielzahl an Verkehrsverstößen im gesamten Stadtgebiet geahndet

Hagen (ots)

Am Dienstag (24.06.2025) ahndeten Polizeibeamte der Direktionen Verkehr sowie Gefahrenabwehr/Einsatz des Polizeipräsidiums Hagen bei einem gemeinsamen Kontrolleinsatz eine Vielzahl an Verkehrsverstößen im Stadtgebiet. Im Fokus stand bei den Beamten die Vision Zero (keine Unfalltoten) der Fachstrategie Verkehr.

Durch Kontrollen sollen schwere Verkehrsunfälle verhindert/reduziert werden. Die Polizisten sensibilisierten die Verkehrsteilnehmer zudem für mehr Sicherheit und Rücksichtnahme auf den Straßen. Um die Hauptunfallursachen, Ordnungswidrigkeiten sowie Straftaten im Bereich herausragender Verkehrsdelikte zu bekämpfen, richteten die Einsatzkräfte am Dienstag Kontrollstellen in der Stadt ein.

Bei Geschwindigkeitsmessungen konnten die Beamten 28 Verstöße feststellen. Die Polizisten stoppten darüber hinaus eine Person, die mit einem Handy am Steuer unterwegs war. In einem Auto war ein Kind nicht richtig gesichert, an zwei Fahrzeugen stellten die Beamten fest, dass die Reifen in einem mangelhaften Zustand waren. Die Polizisten fertigten insgesamt drei Berichte aufgrund festgestellter Fahrzeugmängel und nicht mitgeführter Dokumente. Ein Verkehrsteilnehmer musste eine Blutprobe abgeben, nachdem sich der Verdacht ergeben hatte, dass die Person unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war.

Die integrativen Kontrollen, die wesentlich zur Verkehrssicherheit beitragen und ganz unter dem Motto #LEBEN stehen, waren aus Sicht der Polizei Hagen ein voller Erfolg. Auch die Bevölkerung hat den Einsatz positiv wahrgenommen. In einem Fall stoppte ein Fahrzeugführer aus eigener Veranlassung an einer Kontrollstelle und bedankte sich bei den Einsatzkräften für den geleisteten Einsatz. In den kommenden Wochen ist ein ähnlicher Einsatz bereits in Planung. (arn)

