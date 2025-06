Polizei Hagen

POL-HA: Passanten melden hilflose Person in der Innenstadt - 53-jährige Frau greift Polizeibeamten an

Hagen-Mitte (ots)

Eine 53-jährige Frau, die der Polizei zunächst als hilflose Person in der Innenstadt gemeldet worden war, griff am Dienstagabend (24.06.2025) einen Polizeibeamten an. Passanten riefen die Beamten gegen 18 Uhr zur Goldbergstraße, weil die 53-Jährige dort offenbar betrunken an einer Hauswand lehnte. Bei dem Einsatz stellte sich schnell heraus, dass sich die Frau nicht in einer hilflosen Lage befand. Sie reagierte aggressiv auf die Polizisten und konnte sich ihnen gegenüber nicht ausweisen. Zur Feststellung der Identität und Überprüfung der Personalien brachten die Beamten sie zu einer Polizeiwache. Dort schlug sie einen der Polizisten und sprach mehrfach Beleidigungen aus. Als die Personalien der 53-Jährigen feststanden und ermittelt wurde, dass die Frau keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, nahmen die Beamten sie vorläufig fest und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte übernommen. (sen)

