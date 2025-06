Polizei Hagen

POL-HA: Hagener bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hagen-Emst (ots)

Auf der Haßleyer Straße kam es am Montag (23.06.2025) gegen 19 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei dem sich ein Hagener leichte Verletzungen zuzog. Der 23-Jährige fuhr mit seinem Fiat in Richtung Haßley, als ein Fahrzeug vor ihm stehen blieb, um links in eine Grundstückseinfahrt hineinzufahren. Der 23-Jährige stoppte deshalb ebenfalls. Hinter ihm befand sich ein 47-Jähriger mit einem Citroën, der dem Hagener auffuhr. Nachdem eine RTW-Besatzung den Fiat-Fahrer an der Unfallstelle behandelt hatte, war eine Mitnahme in ein Krankenhaus nicht mehr notwendig. Beide Autos waren jeweils an der Stoßstange beschädigt. (arn)

