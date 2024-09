FW-M: Nächtlicher Wohnungsbrand (Schwanthalerhöhe)

München (ots) - Mittwoch, 25. September 2024, 3.25 Uhr; Camerloherstraße Ein Brand hat in der vergangenen Nacht sechs Wertstoffcontainer vernichtet. In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Container an eine Wertstoffinsel gerufen. Als die alarmierten Einsatzkräfte in die Camerloherstraße einbogen, konnten sie bereits mehrere meterhohe Flammen sehen. An der Einsatzstelle angekommen stellte ...

mehr