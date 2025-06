Polizei Hagen

POL-HA: Beamte nehmen polizeibekannte Ladendiebe fest

Hagen-Boele (ots)

Ein 31-Jähriger und 25-Jähriger begingen am Montagnachmittag (23.06.2025) einen Ladendiebstahl. Zudem war der 31-Jährige unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren. Da beide Männer bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten sind, wurden sie vorläufig festgenommen.

Die beiden Hagener wurden gegen 13.40 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Freiligrathstraße von einem Ladendetektiv festgehalten. Er hatte beobachtet, wie die beiden unter anderem Spirituosenflaschen einsteckten und das Geschäft verlassen wollten, ohne die Flaschen zu bezahlen. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen und das Duo überprüften, stellten die Beamten fest, dass die beiden Männer bereits einschlägig polizeibekannt sind. Zudem erklärte der Ladendetektiv, dass sie bereits in den vergangenen Tagen mehrere Ladendiebstähle in dem Geschäft begangen hatten. Im Rahmen der Befragung gab der 31-Jährige an, mit seinem Mercedes-Benz zu dem Geschäft gefahren zu sein. Da sich Hinweise auf den Konsum von Drogen ergaben, führten die Polizisten daraufhin einen freiwilligen Drogenvortest durch, der positiv auf Cannabis reagierte.

Die Einsatzkräfte leiteten entsprechende Verfahren ein und nahmen die 31- und 25-Jährigen zur Polizeiwache, wo dem 31-Jährigen zur weiteren Beweisführung eine ärztliche Blutprobe entnommen wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (rst)

