Polizei Hagen

POL-HA: 10-Jähriger verletzt sich leicht bei Sturz mit Fahrrad

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 10-jähriger Junge stürzte Montagabend (23.06.2025) in der Funckestraße mit seinem Fahrrad. Er war gegen 20 Uhr auf dem Gehweg unterwegs, als er ohne ersichtlichen Grund die Kontrolle verlor und hinfiel. Der Hagener verletzte sich leicht und musste durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Er kam vorsorglich in Begleitung seiner Mutter in ein Krankenhaus. (arn)

