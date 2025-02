Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Brände, Sachbeschädigungen, Exhibitionist festgenommen, Körperverletzung

Reutlingen (ots)

Fußgängerin angefahren

Nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt wurde eine 71 Jahre alte Fußgängerin am Dienstagmorgen auf der Eberhardstraße. Ein 22-Jähriger war gegen 7.45 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Fahrradweg links neben der Karlstraße in Richtung Eberhardstraße unterwegs. Auf Höhe des Skaterparks wollte er die Straße an der Lichtzeichenanlage in Richtung Gutenbergstraße überqueren. Dabei übersah er die an der Ampel wartende Frau und touchierte sie so, dass sie zu Fall kam. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Metzingen (RT): Verkaufsautomat beschädigt

Ein Verkaufsautomat für Lebensmittel in der Schönbeinstraße ist über das Wochenende von Unbekannten mutwillig angegangen worden. Die Täter beschädigten hierbei in der Zeit von Samstag, 13 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, in erheblichem Ausmaß die Glasscheibe des Automaten. Gestohlen wurde nichts. Der angerichtete Schaden beträgt mehrere hundert Euro. (gj)

Bad Urach (RT): In Baucontainer eingebrochen

Auf Werkzeug hatten es Unbekannte, die zwischen Montagabend und Dienstagfrüh einen Baucontainer an der Bleiche in Bad Urach gewaltsam aufhebelten, abgesehen. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (tr)

Oberboihingen (ES): Exhibitionist festgenommen

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt der Polizeiposten Wendlingen gegen einen 26-Jährigen. Der Mann steht im dringenden Verdacht, am Dienstagvormittag in der Steigstraße eine Frau belästigt zu haben. Die 83-Jährige war kurz nach neun Uhr zu Fuß auf der Tachenhäuser Straße unterwegs, als ihr an der Einmündung zur Steigstraße der Mann auffiel, der sie mit heruntergelassenen Hosen anstarrte und vor ihr onanierte. Anschließend wechselte er auf ihre Straßenseite, ohne von seinem Tun abzulassen. Erst als sich die Seniorin an einen Busfahrer wandte, der die Polizei alarmierte, flüchtete der Kriminelle. Er konnte im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung wenig später angetroffen und vorübergehend festgenommen werden. Der 26-Jährige wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (cw)

Reichenbach (ES): Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Einige Blessuren haben zwei Kontrahenten am Montagnachmittag nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Unterkunft im Bruckwasen davongetragen. Gegen 14.15 Uhr geriet ein 19-jähriger Bewohner mit einem 21-jährigen Gast in Streit, wonach sich eine Schlägerei zwischen den beiden Männern entwickelte. Erst nach Hinzukommen eines Zeugen ließen die Männer voneinander ab. Der 21-Jährige wurde vom alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik verbracht, der Jüngere konnte ohne medizinische Behandlung in der Unterkunft bleiben. Die Ermittlungen des Polizeiposten Plochingen dauern an. (tr)

Nürtingen (ES): Heftiger Auffahrunfall

15.000 Euro Sachschaden und zwei verletzte Pkw-Insassen sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagabend in der Steinengrabenstraße ereignet hat. Kurz nach 19.30 Uhr hielt ein 34-Jähriger mit einem Renault Captur vor der roten Ampel an der Einmündung der Steinengrabenstraße zur Bahnhofstraße an. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte dies eine hinter dem Wagen fahrende 58-Jährige zu spät und prallte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung mit ihrem Renault Megane ins Heck des wartenden Fahrzeugs. Der 34-Jährige und seine gleichartige Beifahrerin erlitten infolge des heftigen Aufpralls leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die beiden beteiligten Pkw wurden so schwer beschädigt, dass sie durch Abschleppdienste abtransportiert werden mussten. (gj)

Filderstadt (ES): Mülleimerbrand

Zum Brand eines Mülleimers in der Humboldtstraße in Bonlanden sind am Montagmittag Feuerwehr und Polizei gerufen worden. Zeugen hatten kurz vor 14 Uhr das brennende Behältnis in der Nähe eines Containers entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Durch die Feuerwehrkräfte konnte das Müllbehältnis rasch abgelöscht werden. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen keine Erkenntnisse vor. Möglicherweise wurde der Mülleimer durch eine noch unbekannte Gruppe Jugendlicher in Brand gesetzt. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (gj)

Esslingen (ES): Bargeld gestohlen

Ein Lieferdienst in der Neckarstraße ist in der Zeit zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 10.25 Uhr, ins Visier eines Einbrechers geraten. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendete im Inneren nach derzeitigem Kenntnisstand Kleingeld aus der Kasse. Das Polizeirevier Esslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Filderstadt (ES): Schulgebäude und Schranke beschädigt

Einen Schaden in Höhe von zirka 8.000 Euro haben bislang unbekannte Täter auf dem Gelände des Bildungszentrums Seefälle in der Mahlestraße in Bonlanden angerichtet. In der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, sieben Uhr, beschädigten die Täter mit einem bislang unbekannten, spitzen Gegenstand die Verglasung an der Eingangstür zur Realschule sowie fünf Fenster. Ersten Erkenntnissen nach waren die Unbekannten jedoch nicht in das Gebäude eingedrungen. Weiterhin wurde eine Schranke zum Schulhof gewaltsam weggerissen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall

Zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr hat ein Auffahrunfall geführt, der sich am Dienstagmorgen auf der B28 zwischen den Anschlussstellen L1361 und L1184 ereignet hat. Eine 27-Jährige war gegen 6.35 Uhr mit ihrer Mercedes B-Klasse auf dem rechten der beiden Fahrstreifen der B28 in Richtung Rottenburg unterwegs. Zu spät bemerkte sie, dass eine vorausfahrende 46-Jährige mit ihrem Seat Formentor verkehrsbedingt bremsen musste. Um ein Auffahren zu vermeiden, wich sie auf den linken Fahrstreifen aus, wobei sie beim Ausscheren das linke, hintere Eck des Seat und beim Einscheren dessen vordere linke Front touchierte, bevor sie im Anschluss ins Heck eines vor dem Seat fahrenden Peugeot 2008 einer 53-Jährigen prallte. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde die Seat-Fahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch die Fahrerin des Peugeot wurde leicht verletzt, konnte aber nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Mercedes war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die beiden anderen Autos blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 50.000 Euro geschätzt. (cw)

Grosselfingen (ZAK): Gebäudebrand

Zum Brand eines Wohnhauses in der Bruderschaftsstraße sind die Einsatzkräfte am Dienstagvormittag ausgerückt. Gegen 11.30 Uhr gingen die ersten Notrufe bei den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei ein, in denen über Flammen und eine starke Rauchentwicklung aus dem Wohnhaus berichtet wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits die Flammen aus dem Dachstuhl des Gebäudes, bei dem es sich um ein älteres Bauernhaus handelte. Die Bewohner hatten das Haus bereits verlassen. Die Feuerwehr, die mit zwei Löschzügen, einer Drehleiter und 60 Feuerwehrleuten im Einsatz war, begann sofort mit den Löscharbeiten, die sich mit den notwendigen Nachlöscharbeiten bis in die Nachmittagsstunden hinzogen. Beide Hausbewohner wurden bei ihren ersten Löschversuchen verletzt und mussten vom Rettungsdienst, der mit einem Notarzt und 13 Rettungskräften im Einsatz war, ins Krankenhaus gebracht werden. Bei den Löscharbeiten erlitten ein Feuerwehrmann und ein Mitarbeiter des Energieversorgers aus noch ungeklärter Ursache einen Stromschlag, blieben aber derzeitigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden von der Gemeinde anderweitig untergebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf etwa 300.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die ersten Erkenntnissen zufolge auf einen vergessenen Topf mit Fett auf dem Herd hindeuten könnten. (cw)

Balingen (ZAK): E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Montagnachmittag in Balingen ereignet. Kurz vor 17.30 Uhr befuhr ein 39 Jahre alter Mann mit einem Citroen die Steinachstraße und wollte die Schillerstraße geradeaus queren. Nachdem er an der dortigen Stoppstelle zunächst angehalten hatte, übersah er beim Anfahren einen 30-jährigen E-Scooter-Lenker, der auf dem Radfahrstreifen von links kommend unterwegs war. Der 30-Jährige wurde vom Auto erfasst, stürzte zu Boden und zog sich ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Der Mann wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf einige hundert Euro. (mr)

