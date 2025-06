Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Raub am Samstagabend in Trittau

Ratzeburg (ots)

23. Juni 2025| Kreis Stormarn | 21.06.2025 - Trittau

Am späten Samstagabend (21.06.2025), gegen 22.45 Uhr, kam es im Bereich des Fußweges zwischen Großenseer Straße und Schulzentrum (Hahnheide-Schule) in Trittau zu einem versuchten Raub. Ein Unbekannter versuchte Geld eines 51-jährigen Geschädigten zu erlangen.

Demnach kam eine unbekannte männliche Person auf den Trittauer zu und forderte unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes die Herausgabe seines mitgeführten Bargeldes. Der Geschädigte verweigerte die Herausgabe und machte laut schreiend auf sich aufmerksam, so dass der unbekannte Täter von seinem Vorhaben abließ und in Richtung Schulzentrum /Gymnasium flüchtete.

Beschrieben werden konnte der Täter als ca. 14 -16 Jahre alt, ca. 160 cm groß. Er war dunkel gekleidet und trug einer schwarzen FFP2-Maske.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat den oben beschriebenen Mann in der Großenseer Straße bzw. am Schulzentrum oder in der Nähe beobachtet oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per E-Mail unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

