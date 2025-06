Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent: Polizei überwacht Durchfahrtsverbot für Motorräder am Krähberg/22 Verstöße in 90 Minuten

Oberzent (ots)

Am Sonntag (22.06.), in der Zeit zwischen 11.45 und 13.15 Uhr, führte die Polizeistation Erbach Verkehrskontrollen auf der Landesstraße 3108, der sogenannten Krähbergstrecke, durch. Dort herrscht am Wochenende und an Feiertagen ein Durchfahrtsverbot für Motorräder. Trotz des Verbotes mussten die Beamten innerhalb einer Stunde 22 Verstöße feststellen. Zwei weitere Biker konnten den Ordnungshütern Durchfahrtsgenehmigungen vorweisen.

Auf die Motorradfahrer, die das Durchfahrtsverbot missachteten, kommen jeweils Verwarnungsgelder in Höhe von 50 Euro zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell