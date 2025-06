Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 53-jährigen Herrn Andreas HÜTHIG

Seit dem vergangenen Wochenende (14./15.06.) wird der 53-jährige Andreas HÜTHIG aus Messel vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass sich Herr HÜTHIG in einer hilflosen Lage befinden könnte. Letztmalig hielt er sich in einem Hotel in Griesheim bei Darmstadt auf. Beschrieben wird HÜTHIG wie folgt: Ca. 178 cm groß, sehr schlanke Statur, längere schwarze gelockte Haare mit grauen Strähnen, Brille mit etwas breiterem durchsichtigem Rahmen. Zur aktuellen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Sollten Sie Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort von Herrn HÜTHIG geben können, dann setzen Sie sich bitte mit dem 3. Polizeirevier in Darmstadt-Arheilgen (Tel.: 06151- 96941310), oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung.

