POL-DA: Rüsselsheim: Verdächtiger Gegenstand ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Lautertal (ots) - Am Freitag (20.06.), in der Zeit zwischen 8.00 und 11.15 Uhr, touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Reichenbacher Straße, Höhe Hausnummer 50, die Hauswand. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mehrere hundert Euro. Der Unfallverursacher dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand von Lautertal kommend in Richtung Modautal ...

