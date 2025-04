POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 31. März bis 6. April

Hamm (ots) - In der Spitze rund 160 Menschen kamen am Freitag, 4. April, auf dem Martin-Luther-Platz zusammen, um an einer angemeldeten Versammlung der Alevitischen Gemeinden Hamm mit dem Thema "Für Demokratie und Menschenrechte in der Türkei" teilzunehmen. Nach mehreren Rede- und Musikbeiträgen auf einer Bühne wurde die friedliche und störungsfrei verlaufende Versammlung gegen 19 Uhr beendet. Bereits ab 17.30 Uhr ...

mehr