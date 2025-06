Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal: Hauswand in Beedenkirchen touchiert/Polizei sucht Unfallverursacher

Lautertal (ots)

Am Freitag (20.06.), in der Zeit zwischen 8.00 und 11.15 Uhr, touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Reichenbacher Straße, Höhe Hausnummer 50, die Hauswand. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mehrere hundert Euro.

Der Unfallverursacher dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand von Lautertal kommend in Richtung Modautal unterwegs gewesen sein und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Beamten vermuten aufgrund des Schadensbildes, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Traktor oder einen Lastwagen, möglicherweise mit dunkler Plane, gehandelt haben könnte.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf das flüchtige Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell