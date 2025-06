Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA-Innenstadt: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw

Zeugen gesucht!

Darmstadt (ots)

Am Freitag (20.6.) kam es gegen 12:30 Uhr in der Landgraf-Georg-Straße zwischen einem Pkw und einem Linienbus zu einem Verkehrsunfall, wobei sich mehrere Fahrgäste des Busses leicht verletzten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der Pkw auf Höhe eines Krankenhauses auf der Landgraf-Georg-Straße nach links auf das Krankenhausgelände abbiegen. Ein Linienbus, welcher auf dem Sonderfahrstreifen (Zeichen 245) in gleicher Richtung fuhr, musste aufgrund des abbiegenden PKWs eine Gefahrenbremsung durchführen, um eine Kollision mit dem kreuzenden PKW zu verhindern. Im Linienbus verletzten sich nach gegenwärtigem Kenntnisstand durch die durchgeführte Bremsung drei Fahrgäste. Alle drei Personen mussten in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren fahrbereit, da eine Kollision verhindert werden konnte. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier Darmstadt unter 06151-969-41110 zu melden.

