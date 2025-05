Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Idar-Oberstein (ots)

Am 17.04.2025 um 09:40 Uhr ereignet sich am Kreisverkehr "Zwischen Wasser" und "Kaufacker" in Idar-Oberstein Stadtteil Weierbach eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallbeteiligte befuhr mit seinem schwarzen Pkw die den Kreisverkehr und verließe diesen auf die Straße "Zwischen Wasser". Dabei übersah er einen die Fahrbahn querenden Fußgänger, wodurch dieser vom Pkw erfasst wurde und zu Boden fiel. Der Fußgänger wurde bei der Kollision leicht verletzt. Der schwarze Pkw entfernte sich dann über die Straße "Zwischen Wasser" in Richtung des SB Warenhauses GLOBUS und anschließend in unbekannte Richtung. Nun sucht die Polizei Zeugen, welche Angaben zu diesem Verkehrsunfall sowie dem flüchtigen Fahrzeug nebst Fahrer machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 entgegen.

