POL-DA: Einhausen: Pferdestall in Vollbrand

Seeheim-Jugenheim (ots) - Ein Brand in einer Gemeinschaftsküche führte am Sonntagabend (22.06.) gegen 17:40 Uhr zu einem größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz in einer Unterkunft in Jugenheim. Die insgesamt 75 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. Ein Bewohner erlitt leichte ...

mehr