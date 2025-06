Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Küchenbrand in Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete/ eine Person leicht verletzt/ 30 Bewohner in Notunterkunft

Seeheim-Jugenheim (ots)

Ein Brand in einer Gemeinschaftsküche führte am Sonntagabend (22.06.) gegen 17:40 Uhr zu einem größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz in einer Unterkunft in Jugenheim. Die insgesamt 75 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen. Ein Bewohner erlitt leichte Verletzungen durch Rauchgas und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Schätzung der Feuerwehr könnte der entstandene Sachschaden in einem mittleren sechsstelligen Bereich liegen. 30 Bewohner des betroffenen Stockwerks der Unterkunft mussten vorübergehend in der Bürgerhalle untergebracht werden, wo sie vom DRK betreut wurden. Der Rettungsdienst war mit 35 Personen vor Ort. Um die weitere Betreuung kümmert sich die Gemeinde Seeheim-Jugenheim. Die Bürgermeisterin war vor Ort. Durch umfangreiche Absperrmaßnahmen waren die Anwohner und zahlreiche Schwimmbadbesucher von den Löschmaßnahmen betroffen. Die weiteren Ermittlungen zur Brandentstehung erfolgen am Montag durch das Fachkommissariat. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

