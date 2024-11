LPI-GTH: Diebstahl eine Kleinkraftrad Roller

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte begaben sich in der vergangenen Nacht, zwischen 19.00 Uhr und 05.00 Uhr, auf einen Balkon im Erdgeschoss eines Wohnblocks in der Straße Am Taubenacker. Dort bauten der oder die Täter mehrere Teile eines dort abgestellten Fahrrads ab und entwendeten diese. Gestohlen wurde eine schwarze vordere Federgabel, der Marke 'Fox', ein schwarzer Lenker mit Vorbau, der Marke 'Zoom', ...

mehr