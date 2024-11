LPI-GTH: Hauswand verschmutzt - Zeugenaufruf

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein unbekannter Täter entwendete am letzten Freitag, gegen 17.45 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Straße An der Karlskuppe eine Geldbörse einer 56-jährigen Kundin. Der oder die Unbekannten entnahmen das Portemonnaie samt Dokumenten aus einer Tasche der Geschädigten. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Informationen zur Tat oder dem ...

