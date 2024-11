Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hund gestohlen - Zeugen gesucht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannter Täter entwendeten am späten letzten Freitagnachmittag in der Straße Am Rotberg einen Hund einer 31-Jährigen. Diese soll ihr Tier vor einem Gebäude angebunden, und sich anschließend in eine Bank begeben haben. Der oder die Unbekannten entwendeten den 15 Jahre alten, braunen Mini-Chihuahua. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl ein und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Tiers geben können (Bezugsnummer 0289898/2024, Telefonnummer 03691 / 261124). (mwi)

