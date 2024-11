LPI-GTH: Hochwertige Fahrräder aus Keller entwendet - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am frühen Samstagmorgen wurde ein 38jähriger polnischer Ford-Fahrer in der Ortslage Arnstadt einer Polizeikontrolle unterzogen. Ein mit ihm durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf den Konsum von chemischen Betäubungsmitteln. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Unterbindung der Weiterfahrt und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz.(tb) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

