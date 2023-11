Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrecher festgenommen

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots)

In der Nacht des 25.11.2023 wurde ein 36- jähriger Mann festgenommen, der sich über ein Baugerüst Zugang in eine Wohnung verschaffte und hierbei durch den Wohnungsinhaber ertappt wurde. Der Einbrecher konnte kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes festgenommen werden, als er sich in einem Innenhof versteckte. Gegen die festgenommene Person wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell