Polizei Hagen

POL-HA: Einlieferung in das Polizeigewahrsam: Randalierer fällt in der Nacht mehrfach negativ auf

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 40-jähriger Hagener randalierte am frühen Dienstag (24.06.2025) mehrfach in der Tuchmacherstraße. Zunächst schrie er lautstark vor einem Mehrfamilienhaus und schlug gegen Fenster und Türen. Eine Beschädigung entstand hierbei nicht. Um 0.20 Uhr erteilte eine Streifenwagenbesatzung dem Mann, der angab, dass seine Ex-Freundin in dem Haus wohnt, zunächst einen Platzverweis. In der darauffolgenden Stunde verursachte der 40-Jährige dann jedoch gegen 01 Uhr und 01.30 Uhr erneut polizeiliche Einsätze. Er wurde daraufhin in das Polizeigewahrsam gebracht, da eine Besserung seines Verhaltens nicht zu erwarten war. Der Hagener machte einen alkoholisierten Eindruck, lehnte einen freiwilligen Test jedoch ab. Aus dem Gewahrsam konnte der Mann einige Stunden später wieder entlassen werden. (arn)

