Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei nimmt bei Kontrolltag verstärkt Lastwagen ins Visier

Petershagen, Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Bei durchgeführten Verkehrsüberprüfungen anlässlich der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche "Truck & Bus" haben die Beamten des hiesigen Verkehrsdienstes am Dienstag verstärkt Lastwagen in den Fokus genommen.

Dazu überprüften die Verkehrsexperten an der B 482 im Bereich Petershagen am gestrigen Tag insgesamt 27 Kraftfahrzeuge, darunter 19 Lkw. Das Resultat der Kontrollen: 23 Anzeigen und 14 Verwarnungsgelder. Drei Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 8.30 Uhr fuhr zunächst der Fahrer (59) eines Lastwagens mit Anhänger auf die Polizeikontrolle zu. Weil der geladene Estrichkies nicht abgedeckt war und der Verdacht einer Überladung bestand, entschlossen sich die Polizisten zu einer Kontrolle. Die Überprüfung auf einer amtlichen Waage ergab eine Überladung von knapp 4,5 Tonnen bzw. rund 10 Prozent. In diesem Zusammenhang fertigten die Gesetzeshüter mehrere Anzeigen.

Um 9.15 Uhr wurde aus ähnlichen Gründen ein aus Petershagen kommender Viehtransporter mit 165 Schweinen gestoppt. Der hatte sich auf dem Weg nach Hamm befunden. Auch hier stellte man eine Überladung fest - in diesem Fall betrug diese 2.500 Kilogramm. Weil der Lastwagenfahrer die Fahrt so nicht fortsetzen konnte, mussten 20 der Tiere auf ein anderes Fahrzeug umgeladen werden. Diesen Vorgang begleitete eine Ärztin des Veterinäramtes. Auch infolge dieser Feststellungen wurden Anzeigen auf den Weg gebracht.

Gegen 12.35 Uhr schließlich steuerte ein Mann (35) einen Kastenwagen auf der Bundesstraße in Richtung der eingerichteten Kontrollstelle. Da bei ihm Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums erkannt wurden, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt. Auch er sieht nun einer Anzeige entgegen.

Bereits am Vortag stellte die Polizei bei Geschwindigkeitsmessungen in Bad Oeynhausen-Eidinghausen vor einem Kindergarten zahlreiche Tempoüberschreitungen fest. So befanden sich bei 2.110 gemessenen Fahrzeugen 217 Fahrer im Bereich eines Verwarnungsgeldes. 25 erhalten eine Anzeige. Bei erlaubten 30 Stundenkilometern hatte ein BMW-Fahrer aus dem Kreis Lippe das Gaspedal an diesem Tag am weitesten nach unten gedrückt. Er wurde mit einer Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometern ertappt und muss sich nun deswegen verantworten.

