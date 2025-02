Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Lübbecke (ots)

(TB) Das Einkaufszentrum in der Stubbergstraße war in den Morgenstunden des Samstags das Ziel eines Einbrechers. Nachdem er in ein Geschäft eingedrungen war, wurde er vermutlich von der alarmierten Polizei beim zweiten Einbruch gestört. Die Beamten konnten ihn auf seiner Flucht stellen und festnehmen.

Gegen kurz vor fünf Uhr schlug der zunächst Unbekannte mittels eines Kuhfußes die Glasscheibe des dort ansässigen Lotto-Ladens ein. Anschließend drang er durch die geschaffene Öffnung in das Ladenlokal ein. Hier entwendete er eine größere Anzahl an Zigarettenschachteln und verstaute sie in einen mitgeführten Rucksack. Danach verließ er das Geschäft. Dies wurde von einer Zeugin beobachtet, die den Notruf der Polizei wählte. Anschließend versuchte der Täter in die angrenzende Apotheke einzubrechen. Allerdings hielt die Türscheibe dem Versuch, sie einzuschlagen, stand. Als die erste Streifenwagenbesatzung eintraf, flüchtete der Jugendliche. Nach fußläufiger Verfolgung konnten Beamte den 16-Jährigen stellen. Zudem konnten die Einsatzkräfte das Einbruchswerkzeug sowie das Diebesgut sicherstellen. Der Lübbecker wurde der Polizeiwache Lübbecke zugeführt, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, der der polizeilich einschlägig Bekannte an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell