Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kennzeichendiebstahl, Zeugen gesucht.

Saarburg (ots)

In der Nacht vom 24.03.2025 auf den 25.03.2025 kam es auf einem Firmengelände in der Güterstraße in Saarburg zu einem Diebstahl von KFZ-Kennzeichen. Die Kennzeichen waren zum Zeitpunkt des Diebstahls auf einem Fiat Ducato, Farbe weiß, angebracht. Personen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06581 91550).

