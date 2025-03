Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht am Media-Markt

Idar-Oberstein (ots)

Am Montagmittag, dem 24. März 2025, kam es zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Media-Marktes in der John-F.-Kennedy-Straße in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen geparkten Mercedes-Benz. Hierbei verursachte der Unfallfahrer einen Schadenswert im höheren dreistelligen Bereich. Anschließend verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein ermittelt nun wegen Fahrerflucht und bittet um sachdienliche Zeugenhinweise in Hinblick auf das flüchtige Fahrzeug und die Fahrerin bzw. den Fahrer. Hinweise können telefonisch oder per E-Mail an hiesige Polizeidienststelle gerichtet werden.

