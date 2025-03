Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW landet nach Unfall in der Kyll

Trier Ehrang (ots)

Am Montag, 25.03.2025 ereignete sich gegen 12:00 Uhr in Trier Ehrang, An der Ehranger Mühle ein Verkehrsunfall. Hierbei verlor die alleinbeteiligte, 69-Jährige Fahrzeugführerin aus bislang ungeklärte Ursache die Kontrolle über ihren PKW. Das Fahrzeug kam letztlich von der Fahrbahn ab und stürzte in die neben der Straße verlaufende Kyll. Dort kam der PKW auf den Rädern zum Stehen. Die Fahrzeugführerin konnte durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach derzeitigem Ermittlungstand wurde sie durch den Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen aus der Kyll geborgen. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden.

