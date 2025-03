POL-PDTR: Fit fürs Auswahlverfahren mit der Polizei Trier

Idar-Oberstein (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden 90 Einsätze durch die Polizei Idar-Oberstein bewältigt. Es wurden 11 Verkehrsunfälle aufgenommen, 16 Strafanzeigen erfasst und 63 sogenannte "sonstige" Vorgänge bearbeitet. Am 18. März, gegen 18:00 Uhr kam es in der Idar-Obersteiner Fußgängerzone zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Auf die bereits veröffentlichte ...

