Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht!

Saarburg (ots)

Am Sonntag, den 23.03.2025, zwischen 18:15 Uhr und 21:45 Uhr, kam es in der Ockfener Straße in Saarburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter PKW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren touchiert. Dabei entstand ein nicht nur unerheblicher Sachschaden. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

