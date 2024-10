Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Spinnerei/ Versuchter Rollerdiebstahl

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann wollte am Donnerstag (17.10.24) einen Roller aus einem Carport an der Straße An der Spinnerei stehlen. Gegen 6.15 Uhr sah ein Zeuge einen Mann, wie dieser mit einem Akkubohrer den Roller anging. Der Zeuge sprach ihn an, worauf der Unbekannte in Richtung An der Weberei flüchtete.

Der Mann ist etwa 45 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, hagere Statur, westeuropäisches Aussehen, sprach akzentfreies Deutsch, trug eine grüne Jacke, eine Jeanshose sowie einen braunen Schal, der über den Kopf und die Haare gezogen war. Zudem hat er ein Piercing im linken Ohr und Tattoos an Kopf und Händen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell