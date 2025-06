Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche überschütten einen Mann mit Suppe und bewerfen ihn mit Steinen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden (25.06.2025) wählte ein 63-Jähriger gegen 1.30 Uhr den Notruf der Polizei und gab an, von Jugendlichen mit Suppe überschüttet und mit Steinen beworfen worden zu sein. Der Mann nächtigte im Bereich des Hohenlimburger Bahnhofs, als sie die Sachen eines weiteren Mannes durchsuchten. Der 63-Jährige berichtete den Polizisten, dass er bereits am Vortag durch die vier Jugendlichen angesprochen und nach Tabak gefragt wurde. Als er ablehnte, diesen mit den Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren zu teilen, entfernten sie sich. Kurz nach Mitternacht kehrte die Gruppe dann jedoch zurück. Er forderte die Personen auf, es zu unterlassen, die Sachen seines Freundes zu durchsuchen. Daraufhin sei er als "Arschloch" und "Hurensohn" beleidigt worden. Darüber hinaus sei er mit einem halbvollen Becher Suppe übergossen worden, die glücklicherweise nicht mehr heiß war. Anschließend entfernten sich die Personen, holten Steine und bewarfen den Mann damit. Als er sein Handy nahm und die Polizei anrief, liefen sie davon. Eine Streifenwagenbesatzung konnte die vier Jugendlichen antreffen. Sie machten keine Angaben zum Sachverhalt und erhielten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (arn)

