Polizei Hagen

POL-HA: Mann pöbelt mit 2,6 Promille andere Personen an

Hagen-Mitte (ots)

Mittwochabend (25.06.2025) randalierte ein 42-Jähriger an der Springe. Der Mann aus Ennepetal schrie immer wieder und ging umherstehende Passanten an. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf und ihn ansprach, machte er einen aggressiven und unkooperativen Eindruck und beruhigte sich nicht. Seine negativen und provokativen Aussagen wiederholte er dauerhaft. Auf andere Personen, die das Geschehen verfolgten, ging er im Beisein der Polizisten immer wieder zu und schrie sie an. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,6 Promille. Zunächst erhielt der 42-Jährige einen Platzverweis von den Beamten. Diesem wollte er jedoch nicht Folge leisten, da er auf jemanden warten wollte. Es war zu befürchten, dass der Mann durch die erhebliche Alkoholisierung Straftaten begeht. Deshalb brachten ihn die Einsatzkräfte in eine Ausnüchterungszelle. Der 42-Jährige konnte das Polizeigewahrsam am Donnerstagmorgen wieder verlassen. (arn)

